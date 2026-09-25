La era olvidada de la cosmología que ahora domina la búsqueda del universo

Un período poco estudiado del cosmos, justo después del Big Bang, se volvió clave para entender la evolución del universo. Investigadores destacan su rol en resolver enigmas que los modelos actuales no explican del todo.

Un período poco explorado del universo, ubicado justo después del Big Bang, está ganando protagonismo entre los científicos que intentan descifrar cómo se formó todo lo que vemos hoy.

Imaginá que los pagers vuelven a la moda. Tu celular seguiría siendo tu bloc de notas, linterna, cámara, asistente personal, reproductor de música, billetera y red social. Pero si los pagers hicieran tan fácil una sola cosa —avisarle a tus amigos o colegas— que todos decidimos volver a usarlos o incorporarlos por primera vez, tendríamos un ejemplo de cómo algo que parecía secundario puede volverse central.

Eso es lo que está pasando en cosmología. Según un artículo publicado por Phys.org el 25 de septiembre de 2026, una era que muchos habían pasado por alto ahora se lleva la atención en la búsqueda de respuestas sobre el cosmos.

Esta etapa, que ocurre en los primeros instantes tras el Big Bang, parece clave para entender fenómenos como la formación de las primeras galaxias, la distribución de la materia oscura y por qué el universo se expande de la forma en que lo hace. Los modelos estándar explican bastante, pero dejan huecos importantes que este período podría ayudar a llenar.

Para un estudiante de física en la Universidad de Buenos Aires o un investigador en un laboratorio de Córdoba, esto no es solo una discusión teórica. Significa que nuevas observaciones —posiblemente con telescopios como el James Webb o futuros proyectos latinoamericanos— podrían requerir ajustar lo que hoy enseñamos en las aulas.

El enfoque actual de muchos equipos internacionales es combinar datos de radiación cósmica de fondo con simulaciones que incluyen esta era “olvidada”. El resultado es que ideas que antes parecían marginales ahora guían nuevas hipótesis sobre la inflación cósmica y la naturaleza de la energía oscura.

Desde la perspectiva regional, América Latina tiene cada vez más peso en estas discusiones. Grupos de astrofísica en Chile, Brasil y Argentina participan en colaboraciones globales que analizan datos del universo temprano. Para una pyme que desarrolla software de análisis de datos en Rosario, por ejemplo, esto abre oportunidades: las herramientas que se usan para procesar estos enormes volúmenes de información astronómica pueden adaptarse a problemas locales de agricultura o salud.

No se trata de un descubrimiento que cambie todo de la noche a la mañana, sino de un cambio de énfasis. Lo que antes se veía como un detalle ahora parece una pieza central del rompecabezas.

Los autores del trabajo remarcan que, al prestar más atención a esta era, los científicos pueden probar mejor las teorías existentes y quizás encontrar pistas sobre por qué el universo tiene las propiedades que observamos hoy.

En un contexto donde la brecha digital y el acceso a equipamiento siguen siendo desafíos en la región, este tipo de avances resaltan la importancia de invertir en formación y en infraestructura compartida. Un desarrollador freelance en Córdoba que se capacita en análisis de datos astronómicos podría terminar contribuyendo a proyectos que, hace unos años, parecían reservados solo para grandes centros del hemisferio norte.

Esta revalorización de una era cosmológica poco estudiada muestra cómo la ciencia avanza: a veces no hace falta descubrir algo completamente nuevo, sino mirar con otros ojos lo que ya estaba ahí.