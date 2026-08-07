Cómo fotografiar el eclipse solar del 12 de agosto con tu móvil sin quemar el sensor

El eclipse total de Sol del miércoles 12 de agosto es visible en España. Te explicamos los pasos seguros para capturarlo con el celular sin dañar la cámara, priorizando protección y resultados reales.

El próximo miércoles 12 de agosto de 2026 se producirá un eclipse total de Sol visible desde gran parte de España, el primero de este tipo en el país en los próximos tres años. Muchos argentinos y latinoamericanos que viajan o siguen la noticia desde casa querrán capturar el momento con su móvil. Pero hay un riesgo real: el sensor de la cámara puede quemarse de forma permanente si se apunta directamente al Sol sin protección.

Según explicaciones técnicas difundidas por sitios especializados como Wwwhatsnew.com, la cámara de un teléfono no tiene los filtros naturales que posee el ojo humano. El Sol emite una cantidad de luz y radiación ultravioleta e infrarroja que, concentrada en el sensor pequeño de un móvil, puede dañarlo en segundos. No es un mito: varios usuarios reportaron sensores arruinados tras intentos sin filtro durante eclipses anteriores.

Lo primero y más importante: nunca mires ni fotografíes el Sol directamente con el móvil sin un filtro adecuado. Durante el eclipse total, en la fase de totalidad (cuando la Luna cubre completamente el disco solar), sí es posible quitar el filtro por breves momentos. Pero en las fases parciales, que son la mayoría del evento, el riesgo es alto.

La solución más accesible y segura es usar un filtro solar homologado para eclipses, del tipo que se utiliza en gafas certificadas ISO 12312-2. Estos filtros se pueden comprar en forma de láminas y recortarlas para colocarlas delante de la lente del móvil. En España y Latinoamérica se consiguen en tiendas de astronomía o sitios online por precios que rondan los 5 a 15 euros (o su equivalente en pesos, dependiendo del país y el tipo de cambio).

Paso a paso recomendado:

Colocá el filtro bien pegado a la lente trasera (usá cinta si es necesario para que no se mueva). Abrí la app de cámara nativa o una de fotografía manual como Lightroom o una app astronómica. Desactivá el flash y el zoom digital: el zoom óptico, si tu móvil lo tiene, es preferible pero limitado. Enfocá manualmente o usá el toque para fijar el foco en el Sol (con filtro puesto). Tomá varias fotos en ráfaga con exposiciones diferentes: el brillo cambia mucho durante el evento.

Para mejorar los resultados, un trípode o un soporte improvisado ayuda a evitar borrosidad. Apps como Camera FV-5 o ProCam permiten controlar ISO (bajalo a 50-100), velocidad de obturación (prueba entre 1/1000 y 1/4000) y enfoque. Esto es especialmente útil para pymes de fotografía o freelancers que quieran ofrecer contenido de calidad sin equipo profesional.

En Argentina y el resto de Latinoamérica, donde este eclipse no será visible, la recomendación sirve igual para futuros eventos. El próximo eclipse total visible desde partes de Sudamérica será en 2028, según proyecciones de agencias espaciales. Mientras tanto, practicar con el Sol bajo condiciones seguras (al atardecer, con filtro) ayuda a entender cómo responde tu sensor.

Recordá que mirar el eclipse sin protección ocular adecuada también daña la vista de forma irreversible. La misma regla vale para el móvil: mejor prevenir que lamentar un sensor muerto. Si no tenés filtro certificado, es más seguro observar transmisiones en vivo desde sitios como la NASA o el Instituto de Astrofísica de Canarias.

Este tipo de recomendaciones técnicas ayudan a estudiantes y aficionados regionales a participar de fenómenos globales sin gastar de más ni correr riesgos innecesarios. En un contexto donde la brecha digital y de acceso a equipamiento sigue presente, conocer estos trucos simples marca la diferencia entre capturar un recuerdo y dañar un dispositivo que muchos usan para trabajar o estudiar.