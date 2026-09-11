NASA revela fusión galáctica furiosa captada por Chandra

La imagen del sistema II Zw 096 muestra dos galaxias que se fusionan a gran velocidad, con datos de rayos X que destacan agujeros negros activos y gas caliente. El observatorio Chandra de la NASA presentó esta y otras galaxias interesantes el 11 de septiembre de 2026.

El Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA acaba de publicar una imagen que parece sacada de una película de ciencia ficción pero que es muy real. Se trata del sistema II Zw 096, donde dos galaxias se están chocando y fusionando a toda velocidad.

La foto, fechada el 25 de agosto de 2026, combina datos de Chandra con información de otros telescopios. El color magenta marca las zonas donde el observatorio detectó actividad intensa de agujeros negros supermasivos y gas extremadamente caliente. Esas regiones brillan porque, durante la colisión, enormes cantidades de material caen hacia los centros de las galaxias y liberan energía en forma de rayos X.

Este tipo de fusiones no son raras en el universo, pero captarlas con tanto detalle permite a los astrónomos entender mejor cómo crecen las galaxias y cómo se forman sus núcleos activos. En lugar de ver solo luces bonitas, los científicos pueden medir temperaturas, velocidades y cantidades de energía involucradas.

Para el público general, estas imágenes ayudan a imaginar a escala cósmica lo que ocurre cuando dos sistemas estelares enormes se encuentran. Pensá en dos remolinos de agua que chocan en una pileta: al principio hay turbulencia, luego se mezclan y forman algo nuevo. Acá pasa algo parecido, solo que con miles de millones de estrellas y agujeros negros.

Desde Argentina y el resto de Latinoamérica, este tipo de hallazgos nos recuerdan que el estudio del universo no tiene fronteras. Aunque los telescopios estén en órbita o en montañas lejanas, los datos están disponibles para investigadores locales que pueden analizarlos y publicar sus propios trabajos.

La imagen forma parte de una serie de fotos de galaxias visual y científicamente interesantes que la NASA liberó junto con Chandra y otros observatorios. No se trata de un comunicado de prensa vacío: los datos de rayos X son públicos y verificables en los archivos del telescopio.

Para un estudiante de física o astronomía en Córdoba o Santiago de Chile, ver estos colores no es solo estética. Es una invitación a preguntarse cómo funcionan los procesos que dieron forma a nuestra propia Vía Láctea hace miles de millones de años. Y para el resto, simplemente una forma de asombrarse con lo grande que es todo esto sin necesidad de palabras técnicas complicadas.