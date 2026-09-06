Qué es un exoplaneta y por qué su estudio cambia lo que sabemos del cosmos

Los exoplanetas son mundos que orbitan estrellas fuera de nuestro sistema solar. Entendemos cómo se detectan, qué tipos existen y qué significa su hallazgo para la búsqueda de vida más allá de la Tierra.

Imaginá que salís de casa, mirás al cielo y en vez de ver solo las estrellas de siempre, descubrís que casi todas tienen planetas girando alrededor. Eso es, básicamente, lo que los astrónomos vienen confirmando desde hace tres décadas.

Un exoplaneta es un planeta que orbita una estrella distinta al Sol. Su nombre viene de "exo", que significa fuera. Hasta hace poco, la idea de que existieran parecía ciencia ficción. Hoy sabemos que hay miles confirmados y que nuestra galaxia está llena de ellos.

Cómo se encuentran estos mundos lejanos

No los vemos directamente como una foto nítida. La mayoría se detectan por métodos indirectos. El más usado es el de tránsito: cuando el planeta pasa por delante de su estrella, la luz de esta baja un poquito. Es como si una mosca cruzara frente a una lámpara y la habitación se oscureciera apenas.

Otro truco es el de velocidad radial. La estrella se mueve un poco por la gravedad del planeta, como si bailaran un vals lento. Los telescopios miden ese bamboleo en la luz y calculan que ahí hay algo orbitando.

El telescopio espacial Kepler, de la NASA, fue el que abrió la puerta grande. Entre 2009 y 2018 encontró miles de candidatos. Después llegó TESS, que sigue la caza enfocándose en estrellas cercanas. El James Webb, más nuevo, ya está analizando las atmósferas de algunos de estos planetas.

Tipos de exoplanetas: no todos son como la Tierra

Hay "Júpiter calientes", gigantes gaseosos que orbitan muy cerca de su estrella y tienen temperaturas brutales. También "supertierras", que son más grandes que nuestro planeta pero rocosas. Y los hay de hielo, de lava o incluso que llueven diamantes.

Uno de los hallazgos más interesantes es que muchos sistemas planetarios son muy distintos al nuestro. Hay estrellas con planetas alineados de formas raras o con órbitas excéntricas. Eso obliga a repensar cómo se forman los sistemas solares.

La pregunta que todos se hacen: ¿hay vida ahí afuera?

El estudio de exoplanetas no es solo contar cuántos hay. Se busca entender si alguno tiene condiciones para que exista agua líquida y, tal vez, vida. La zona habitable es esa distancia de la estrella donde no hace ni demasiado frío ni demasiado calor.

Proxima Centauri b, el exoplaneta más cercano, está a solo 4 años luz. Está en la zona habitable de su estrella, pero recibe mucha radiación. TRAPPIST-1 tiene varios planetas rocosos, algunos en la zona buena. El Webb ya está midiendo sus atmósferas para ver si hay señales de gases que podrían indicar actividad biológica.

Lo que viene en los próximos años

En la próxima década se lanzarán misiones que van a cambiar el juego. El telescopio PLATO, de la Agencia Espacial Europea, buscará planetas parecidos a la Tierra alrededor de estrellas parecidas al Sol. Y los grandes telescopios terrestres, como el Extremely Large Telescope, van a poder tomar imágenes directas de algunos exoplanetas.

Para la ciencia argentina y latinoamericana, esto no es algo lejano. Grupos de astrónomos en Chile, con acceso a observatorios como ALMA y VLT, participan en la caracterización de atmósferas. Universidades de Córdoba y La Plata siguen de cerca estos datos y forman a nuevos investigadores. Un estudiante de física en Buenos Aires hoy puede analizar datos públicos de TESS sin moverse de su casa.

El hallazgo de exoplanetas nos obliga a mirar nuestro propio planeta de otra manera. Nos muestra que los sistemas solares como el nuestro pueden ser comunes, o tal vez raros. Y nos acerca, paso a paso, a responder si estamos solos en el universo.

Cada nuevo planeta descubierto es un recordatorio de que el cosmos es mucho más grande y variado de lo que creíamos. Y que la curiosidad humana, con sus telescopios cada vez más potentes, sigue expandiendo los límites de lo que podemos conocer.