Albania se suma a los Acuerdos Artemis y ya son 73 países

El país europeo firmará el próximo lunes los Acuerdos Artemis en la sede de la NASA, sumándose al marco de cooperación espacial internacional impulsado por Estados Unidos.

La NASA anunció que Albania firmará los Acuerdos Artemis el lunes 21 de septiembre de 2026 a las 12 del mediodía, hora del este de Estados Unidos, en la sede central de la agencia en Washington.

La ceremonia será conducida por el administrador adjunto de la NASA, Matt Anderson, y contará con la presencia del ministro de Europa y Asuntos Exteriores de Albania, Ferit Hoxha, y el embajador albanés ante Estados Unidos. Con esta adhesión, Albania se convertirá en el país número 73 en sumarse al acuerdo.

Los Acuerdos Artemis son un conjunto de principios no vinculantes que buscan guiar la exploración espacial pacífica, sostenible y transparente. Entre otros puntos, promueven la interoperabilidad de sistemas, la protección de sitios de interés científico y la gestión responsable de desechos espaciales.

Para Argentina y el resto de Latinoamérica, el crecimiento de este marco internacional resulta relevante porque varios países de la región ya lo han suscripto, como Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. La adhesión de más naciones fortalece un estándar compartido que podría facilitar futuras colaboraciones regionales en materia de observación satelital, datos de la Tierra o incluso misiones conjuntas de bajo costo.

Aunque los Acuerdos no reemplazan los tratados de la ONU, sí ofrecen un lenguaje práctico para proyectos concretos. En un contexto donde la brecha digital y el acceso a tecnología espacial siguen siendo desafíos en América Latina, marcos como este ayudan a pensar en qué condiciones un país como el nuestro podría participar de iniciativas más ambiciosas sin quedar relegado.

La firma de Albania se produce en un momento de expansión de la presencia lunar y de preparación para misiones tripuladas a la Luna en el marco del programa Artemis. Para los desarrolladores y científicos locales, observar cómo se construyen estas coaliciones es útil: marcan el terreno en el que se definirán reglas de juego que, tarde o temprano, impactarán en el uso de órbitas, frecuencias y datos que también utilizamos desde la región.

Desde PIA seguiremos de cerca cómo estos acuerdos se traducen en oportunidades concretas de cooperación para pymes tecnológicas, universidades y agencias espaciales latinoamericanas.