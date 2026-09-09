Anak Krakatau entra en erupción y afecta vuelos en Indonesia

El volcán indonesio lanzó una columna de ceniza que obligó a cancelar miles de vuelos y deterioró la calidad del aire. La observación satelital de la NASA muestra el alcance del evento.

El volcán Anak Krakatau, ubicado en Indonesia, volvió a mostrar actividad explosiva este miércoles 9 de septiembre de 2026. Una potente erupción lanzó una gran columna de ceniza a la atmósfera, lo que generó disrupciones en el tráfico aéreo y afectó la calidad del aire en la región.

Según las imágenes captadas por instrumentos de la NASA, la nube de ceniza se elevó varios kilómetros y se dispersó con los vientos. Esto obligó a las autoridades aeronáuticas locales a cancelar miles de vuelos en aeropuertos cercanos, una medida que recuerda episodios pasados como la erupción del Eyjafjallajökull en Islandia en 2010.

La ceniza volcánica es peligrosa para los aviones porque puede dañar los motores y reducir la visibilidad. En el caso de Anak Krakatau, la interrupción se sintió en rutas clave del sudeste asiático, donde miles de pasajeros vieron sus viajes alterados de forma repentina.

Además del impacto en la aviación, la calidad del aire empeoró en zonas pobladas cercanas. Las partículas finas pueden causar problemas respiratorios, especialmente en niños, ancianos y personas con condiciones preexistentes. Las autoridades recomendaron usar máscaras y limitar las actividades al aire libre mientras dure el evento.

Anak Krakatau es el “hijo” del famoso Krakatau, cuya erupción catastrófica de 1883 sigue siendo uno de los eventos volcánicos más estudiados de la historia. El volcán actual se formó después de aquella explosión y ha tenido periodos de actividad intermitente, con erupciones notables en 2018 y 2022.

La observación desde el espacio permite a los científicos monitorear estos fenómenos en tiempo casi real. Los datos de la NASA ayudan a las agencias locales a tomar decisiones informadas sobre alertas y cierres preventivos.

Aunque Indonesia es un país acostumbrado a la actividad volcánica por su ubicación en el Anillo de Fuego, cada nuevo episodio genera preocupación por el impacto económico. El turismo y la aviación son sectores clave en la economía regional, y las cancelaciones de vuelos representan pérdidas millonarias en pocas horas.

Desde la perspectiva latinoamericana, este tipo de eventos sirven como recordatorio de la vulnerabilidad compartida ante fenómenos naturales extremos. En países como Chile, Ecuador o Colombia, que también conviven con volcanes activos, los protocolos de monitoreo satelital y planes de contingencia aérea se actualizan constantemente con lecciones aprendidas de casos como el de Anak Krakatau.

Para una pyme de transporte o un emprendedor turístico argentino que opera rutas hacia Asia, episodios así subrayan la importancia de tener planes de contingencia flexibles y seguros de cancelación. La automatización de alertas basadas en datos satelitales podría, en el futuro, ayudar a reaccionar más rápido y minimizar pérdidas.