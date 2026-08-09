El truco de WhatsApp para liberar hasta 10 GB de espacio sin apps extras

La función integrada en la configuración de la app permite identificar y eliminar archivos pesados como fotos, videos y audios que ocupan memoria en el celular.

WhatsApp tiene una herramienta que pocos conocen pero que puede cambiar la vida de cualquiera que se queja de que el celular se le llena. Desde la configuración de la aplicación se puede ver exactamente qué archivos pesan más y eliminarlos en segundos, sin necesidad de bajar ningún limpiador ni pagar suscripciones.

El camino es sencillo: abrís WhatsApp, tocás los tres puntos arriba a la derecha, entrás en Ajustes, después en Almacenamiento y datos, y por último en Uso de almacenamiento. Ahí la app te muestra un resumen claro: cuánto espacio total ocupa, y un desglose por chats. Al tocar cualquier conversación ves el listado de fotos, videos, documentos, audios y enlaces ordenados por tamaño.

Según la propia WhatsApp, esta sección permite gestionar el almacenamiento directamente desde la app. Muchos usuarios descubren que un solo chat de grupo o una conversación con audios de voz acumuló gigas sin que se dieran cuenta. Borrar un video de 200 MB o un lote de fotos en alta resolución se hace en dos toques.

La utilidad es evidente en Argentina y en buena parte de Latinoamérica, donde los planes de datos móviles siguen siendo caros y los celulares de gama media tienen memorias internas limitadas. Una pyme de Rosario que manda fotos de productos o un desarrollador freelance de Córdoba que comparte archivos de código por chat puede ganar varios gigas en minutos. Lo mismo para estudiantes que acumulan audios de clases y memes.

La función no borra nada de forma automática: vos elegís qué eliminar. Eso evita el riesgo de perder algo importante. WhatsApp tampoco promete “hasta 10 GB” de forma oficial; esa cifra varía según el uso de cada persona, pero es común que usuarios con años de chats acumulen esa cantidad solo en medios.

Esta opción interna refuerza la idea de que muchas veces no hace falta instalar herramientas externas que prometen milagros. La propia aplicación, que ya tiene más de 2.000 millones de usuarios en el mundo según datos de Meta, incluye esta gestión básica de espacio desde hace tiempo, aunque sigue pasando desapercibida.

Para quienes trabajan remoto o dependen del celular como oficina, revisar el uso de almacenamiento cada tanto se vuelve una buena práctica. Liberar espacio no solo mejora el rendimiento del teléfono sino que también ayuda a que WhatsApp funcione más fluido al momento de enviar o recibir archivos.

En un contexto regional donde el acceso a almacenamiento en la nube paga no es masivo, esta funcionalidad gratuita se vuelve especialmente valiosa. No reemplaza un backup ordenado, pero sí evita que el “memoria llena” te frene en medio de una entrega importante.

El consejo de siempre: después de borrar lo pesado, revisá que no hayas eliminado algo que necesitabas. La herramienta muestra vistas previas, lo que facilita decidir sin arrepentimientos.