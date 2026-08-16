Pokopia supera 5 millones de ventas y empuja las acciones de Nintendo un 7,5%

El juego exclusivo para Switch 2 combinó el universo Pokémon con mecánicas de simulación de vida y se convirtió en el impulso que necesitaba la compañía japonesa tras meses de caída bursátil. Analistas ven potencial para que el papel supere los 10.000 yenes.

Las acciones de Nintendo subieron 7,5% tras conocerse que su juego Pokopia vendió más de 5 millones de copias en todo el mundo desde su lanzamiento en marzo de 2026. El título, exclusivo de la Switch 2, mezcla personajes de Pokémon con una propuesta relajada parecida a Animal Crossing y fue presentado como una simulación de vida acogedora.

Según el informe de la compañía recogido por Bloomberg, el papel alcanzó los 8.945 yenes y encamina su tercera semana consecutiva al alza, la racha más larga desde noviembre de 2025. Esto ocurre después de una fuerte caída del 28% acumulada entre enero y julio de este año, período en el que Nintendo quedó muy por detrás del índice japonés Topix, que avanzó más del 17%.

Reuters señaló que otro factor que ayuda al repunte es el plan de Nintendo de lanzar sus consolas Switch en Indonesia durante 2026. Hideki Yasuda, analista de Toyo Securities Co., considera que esa expansión regional va a sostener el crecimiento internacional de la firma con sede en Kioto. Además, el carácter exclusivo de Pokopia para la Switch 2 debería aumentar la demanda del nuevo hardware.

Yasuda también destacó que los buenos resultados del primer trimestre calmaron a los inversores. Las preocupaciones por el encarecimiento de la memoria y su posible impacto en los márgenes parecen haber sido exageradas. “Cuando Nintendo presenta unos sólidos resultados del primer trimestre, suele presentar unos resultados anuales sólidos”, afirmó el analista según Bloomberg. “Este es un buen comienzo para la empresa”.

Por su parte, Ikuo Mitsui, gestor de fondos de Aizawa Securities Co., fue más optimista. Dijo a Bloomberg que, dado que los principales títulos de software se venden bien, no le sorprendería ver las acciones por encima de los 10.000 yenes.

El fenómeno Pokémon no se limita a las consolas. Heritage Auctions, la mayor casa de subastas de coleccionables del mundo, reportó ventas récord por más de 1.410 millones de dólares en la primera mitad de 2026, un 47% más que los 962 millones del mismo período de 2025. La subasta de una copia sellada de Super Mario Bros por 3 millones de dólares en junio y el récord de una carta Pikachu Illustrator vendida en 1,40 millones de dólares muestran cómo la nostalgia y los nuevos coleccionistas impulsan el mercado.

Grand View Research proyecta que el mercado global de tarjetas coleccionables llegue a 32.100 millones de dólares este año y supere los 54.000 millones en 2033.

Qué significa esto para Argentina y Latinoamérica

Para un desarrollador indie en Buenos Aires o un estudiante de diseño de juegos en Bogotá, el éxito de Pokopia refuerza la idea de que las propuestas “acogedoras” y de bajo estrés pueden conectar con audiencias amplias, incluso sin mecánicas ultra competitivas. Aunque Nintendo no publica cifras locales, el repunte de la acción y la expansión a Indonesia sugieren que la Switch 2 buscará precios más accesibles en mercados emergentes. En un contexto de dólar alto y hardware importado, cualquier baja de precio o llegada oficial a la región podría hacer más viable el acceso a la consola y sus juegos exclusivos. El boom de coleccionables también abre una puerta para revendedores locales de cartas Pokémon, un mercado que ya mueve miles de dólares en grupos de Facebook y Mercado Libre.