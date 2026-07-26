Cómo detectar y evitar estafas en WhatsApp y transferencias digitales en Argentina

Guía práctica para reconocer patrones de phishing locales en apps de mensajería y bancos, con pasos concretos para proteger tus datos y tu dinero en el día a día digital argentino.

El phishing ya no llega solo por mail sospechoso. En Argentina, la mayoría de los intentos de estafa digital se dan por WhatsApp, SMS o incluso dentro de las propias apps de home banking. Según el último reporte de la Policía Federal, las denuncias por fraudes en aplicaciones de mensajería crecieron más del 40% en los últimos dos años.

En lugar de repasar los clásicos “tu cuenta fue hackeada”, vamos a centrarnos en los trucos que están usando ahora mismo contra pymes, freelancers y usuarios comunes en Rosario, Córdoba o el conurbano bonaerense. El objetivo es que puedas detectar el engaño antes de que te pida un solo clic.

El nuevo punto débil: los códigos de verificación de WhatsApp

Los atacantes ya no necesitan robar tu teléfono. Usan una técnica llamada “SIM swapping” o simplemente te envían un mensaje que parece de un contacto conocido: “Hola, cambié de número, este es el nuevo. Mandame el código de verificación de WhatsApp que te llegó porque no me llega”.

Si das ese código de seis dígitos, el atacante registra tu cuenta en su propio teléfono y, en minutos, empieza a pedirle plata a todos tus contactos haciéndose pasar por vos. Esto está pasando con frecuencia en grupos de familias y de trabajo freelance.

Qué hacer en cambio: Nunca compartas un código de verificación de WhatsApp ni de ninguna app. Si alguien te dice que no le llegó, la respuesta correcta es “llamame por teléfono”. Punto.

Las transferencias “de prueba” que terminan mal

Otro patrón que aparece cada vez más: alguien te pide que le hagas una transferencia de $500 o $1.000 “para probar que la cuenta funciona” y promete devolverte el doble. Después desaparece. O peor: te envían un link que parece de Mercado Pago o de tu banco y, al entrar, te roban las credenciales.

Los delincuentes aprovechan que muchas pymes de servicios contratan freelancers por WhatsApp y pagan con transferencia. Crean perfiles falsos de clientes que parecen reales (foto de perfil, historial de chat copiado) y avanzan rápido hacia el pago.

Pasos concretos para verificar antes de transferir:

Pedí siempre una videollamada corta antes de cerrar cualquier trabajo nuevo.

Usá el botón “Comprobar contacto” de WhatsApp para ver si el número está registrado en la app desde hace mucho tiempo.

Nunca hagas clic en links que te envíen para “confirmar pago”. Entrá siempre escribiendo vos mismo la dirección de Mercado Pago, Ualá, Brubank o tu banco.

El phishing que llega disfrazado de “soporte técnico”

Recibís un mensaje de un número que dice ser de tu banco o de una fintech: “Detectamos actividad sospechosa, hacé clic acá para verificar tu cuenta”. El link abre una página que se ve idéntica a la oficial, te pide usuario y contraseña, y listo.

En Argentina, estos ataques se multiplicaron tras el auge de las billeteras virtuales. Según datos del BCRA de 2023, las estafas por ingeniería social representan casi el 60% de los fraudes reportados.

Regla simple: Tu banco o fintech nunca te va a pedir datos sensibles por WhatsApp o SMS. Si tenés duda, cortá la conversación y llamá al número oficial que aparece en la app o en el reverso de tu tarjeta.

Herramientas gratuitas que podés usar hoy

Activa la verificación en dos pasos en WhatsApp (Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos). Te pide un PIN de seis dígitos cada vez que alguien intenta registrar tu número en otro teléfono.

Usá un gestor de contraseñas como Bitwarden (versión gratuita) para que cada cuenta tenga una clave distinta y larga.

Instalá la app oficial de tu banco y activá las notificaciones push. Así ves en tiempo real si alguien intenta entrar.

En Android, activá Google Play Protect. En iPhone, mantené actualizado iOS y no instales apps fuera de la App Store.

Qué hacer si ya te estafaron

Si diste un código de WhatsApp o clicaste un link sospechoso:

Abrí WhatsApp en tu teléfono y seleccioná “Cerrar sesión en todos los dispositivos”. Cambiá inmediatamente la contraseña de tu email y de todas las cuentas bancarias. Denunciá el número en WhatsApp y hacé la denuncia policial (en CABA podés hacerlo online en el portal del Gobierno). Llamá a tu banco o fintech para bloquear la cuenta o la tarjeta antes de que aparezcan movimientos raros.

El ángulo argentino: por qué nos afecta más a nosotros

La combinación de alta inflación, adopción rápida de fintechs y bajo nivel de educación digital hace que Argentina sea un blanco atractivo. Un desarrollador freelance de Córdoba que cobra en dólares vía PayPal puede perder meses de trabajo en una sola tarde. Una pyme de e-commerce de Mendoza que no verifica los pagos puede terminar con la cuenta vacía.

La clave no es volverse paranoico, sino incorporar tres hábitos simples: verificar siempre por un canal distinto, no compartir códigos y entrar a los sitios bancarios escribiendo la dirección vos mismo. Esas tres reglas evitan el 90% de las estafas que circulan hoy en el país.

Mantenerse actualizado no significa leer todos los días noticias de ciberseguridad. Basta con revisar cada tres meses las alertas que publica el BCRA en su sección de “Defensa del Usuario” y las novedades de WhatsApp sobre seguridad. Con eso alcanza para ir un paso adelante de la mayoría de los intentos locales.