Cómo fotografiar el eclipse solar del 12 de agosto con el celular sin dañar la cámara

El eclipse total de Sol del próximo martes se puede capturar con un móvil, pero hay riesgos reales para el sensor. Te explicamos métodos seguros y baratos para evitar quemarlo.

El martes 12 de agosto de 2026 se producirá un eclipse total de Sol visible desde gran parte de España, el primero en el país en los próximos tres años. Muchos argentinos y latinoamericanos que viajen o sigan el evento de forma remota querrán capturarlo con el celular. Sin embargo, apuntar el móvil directamente al Sol puede dañar de forma permanente el sensor de la cámara.

El problema es físico: la luz solar concentrada genera un calor excesivo que quema los diminutos sensores CMOS o CCD de los teléfonos. Es como dejar una lupa bajo el sol sobre una hoja de papel. Según explicaciones técnicas publicadas en Wwwhatsnew.com, incluso unos pocos segundos de exposición directa pueden dejar manchas o píxeles muertos irreversibles.

La solución más simple y efectiva es usar un filtro solar certificado. Se trata de láminas de mylar o vidrio astrosolar con densidad óptica adecuada (ND5 o superior) que reducen la intensidad lumínica en más de 99,999%. Estos filtros se consiguen en tiendas de astronomía o sitios online por precios que, convertidos a pesos argentinos, rondan entre 5.000 y 15.000 pesos según el tamaño y el vendedor.

¿Cómo armar un setup rápido con lo que tenés a mano? Una opción casera es comprar una lámina de filtro solar para soldadura número 14 (que equivale aproximadamente a la protección necesaria) y cortarla para que cubra completamente las lentes del celular. Hay que asegurarse de que no queden rendijas por donde pase luz directa. Luego, simplemente abrís la app de cámara nativa o una como Camera FV-5, ponés el filtro delante y ajustás la exposición de forma manual.

En modo manual, bajá el ISO al valor más bajo posible (100 o 50 según tu equipo), cerrá el diafragma y usá velocidades de obturación rápidas, entre 1/1000 y 1/4000 de segundo. Tomá varias fotos y revisá el histograma en la pantalla para evitar que los highlights se vayan a blanco puro. Una analogía sencilla: es como fotografiar una lámpara halógena muy potente; si no controlás la luz, la imagen se quema.

Para quienes estén en Argentina o Latinoamérica y no tengan filtro a mano, otra alternativa es proyectar la imagen del eclipse en una superficie blanca usando el celular como lente, pero sin registrar directamente. Sin embargo, este método pierde calidad y no es ideal para fotos nítidas.

Las apps especializadas en astronomía como Solar Eclipse Timer o PhotoPills pueden ayudar a predecir el momento exacto de los contactos y a configurar los parámetros ideales de cámara. PhotoPills, en particular, incluye guías específicas para eclipses y funciona bien en Android e iOS.

Recordá que mirar el eclipse sin protección ocular adecuada también es peligroso para tu vista. El mismo principio aplica a la cámara: nunca confíes en que “el celular se cuida solo”. Los fabricantes no diseñaron los sensores para este nivel de brillo concentrado.

Desde la perspectiva regional, este tipo de eventos genera interés en comunidades de astronomía amateur en Córdoba, Buenos Aires o Santiago de Chile, donde cada vez más aficionados usan móviles para compartir imágenes en redes. Capturar un eclipse con un dispositivo de bolsillo democratiza la ciencia, pero solo si se hace con los cuidados básicos. Así, una pyme de Rosario que organiza talleres educativos o un estudiante de física en la UNC puede participar sin invertir en telescopios caros, siempre que priorice la seguridad del equipo.

En resumen, filtro solar delante de la lente, ajustes manuales conservadores y varias pruebas previas son la combinación ganadora para volver con una foto memorable y un celular intacto.