Lista de celulares que perderán WhatsApp desde el 15 de agosto de 2026

A partir del 15 de agosto, varios modelos de Android e iPhone dejarán de soportar la app. Te contamos cuáles son y cómo migrar tu historial de chats sin perder datos.

Desde el miércoles 15 de agosto de 2026, WhatsApp dejará de funcionar en varios modelos de celulares Android e iPhone. La aplicación no se podrá abrir, descargar ni actualizar en esos dispositivos, según confirmó la propia empresa en su blog oficial.

El cambio se debe a que la app ya no será compatible con versiones antiguas de Android (anteriores a la 5.0) ni de iOS (anteriores a la 12.0). Esto afecta a miles de usuarios en Argentina y la región que todavía usan equipos de hace más de 5 o 6 años, especialmente en el interior del país donde la renovación de celulares es más lenta.

¿Qué pasa con tus chats? Antes de que llegue la fecha, la recomendación es hacer una copia de seguridad completa (backup) en Google Drive para Android o en iCloud para iPhone. De esa forma, al cambiar de teléfono, podés restaurar toda la información sin perder nada. Meta advierte que después del 15 de agosto no habrá forma de recuperar los datos desde esos dispositivos viejos.

Modelos Android que quedarán afuera La lista incluye varios Samsung Galaxy S4, S5 y Note 2; Motorola Moto G de primera y segunda generación; LG G3, G4 y algunos Nexus. También quedan excluidos Huawei P8, P9 Lite y modelos Xiaomi de las series Redmi Note 3 y 4 si corren Android 4.4 o inferior. La fuente es el anuncio oficial de WhatsApp de julio de 2026.

Modelos de iPhone afectados En el caso de Apple, dejarán de funcionar todos los iPhone anteriores al modelo 6s, es decir iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c y versiones más antiguas. Esto incluye también algunos iPad y iPod Touch que usen iOS 11 o inferior.

Para un desarrollador freelance de Córdoba o una pyme de Rosario que usa un celular de hace años para coordinar con clientes, esto puede complicar la comunicación diaria. En Argentina, según datos del INDEC de años anteriores, todavía hay un porcentaje relevante de usuarios con equipos de gama baja o media-baja que podrían verse obligados a comprar un nuevo teléfono o buscar alternativas como Signal, Telegram o incluso versiones web donde sea posible.

Alternativas posibles Si no podés cambiar el equipo, algunas opciones son usar WhatsApp Web desde una computadora (siempre que el celular pueda seguir conectado como “dispositivo secundario” hasta que la app deje de funcionar del todo) o migrar a apps como Telegram, que suele tener requisitos técnicos más flexibles. Sin embargo, cambiar de plataforma implica convencer a contactos y clientes de hacer lo mismo.

WhatsApp no va a ofrecer soporte técnico ni actualizaciones de seguridad para estos modelos después de la fecha límite. Eso significa que, más allá de perder la mensajería, el celular quedará más expuesto a vulnerabilidades.

En Latinoamérica, donde la brecha digital todavía es un tema, este tipo de actualizaciones obligadas genera debate sobre inclusión. Para un estudiante que recién entra al mercado laboral o una persona mayor que usa el celular solo para hablar con la familia, reemplazar el equipo puede representar un gasto importante en pesos que no todos pueden asumir fácilmente.

Lo concreto es que si tu celular está en la lista, tenés solo unos días para hacer el backup y decidir si seguís con WhatsApp en un equipo nuevo o explorás otras aplicaciones. La empresa recomienda verificar el modelo exacto en Ajustes > Acerca del teléfono antes del 15 de agosto.