Seis juegos gratis en Epic Games Store: títulos de gestión, terror y sci-fi

La tienda de Epic ofrece desde hoy seis juegos sin costo con licencias permanentes. Incluyen simuladores de gestión, aventuras narrativas y propuestas de terror y ciencia ficción.

La Epic Games Store mantiene su tradición de regalar juegos de PC cada semana. Esta vez, entre el lunes 10 y el lunes 17 de agosto de 2026, los usuarios pueden reclamar seis títulos diferentes sin pagar un peso. Una vez agregados a la biblioteca, las licencias quedan de forma permanente.

Los juegos abarcan géneros variados: desde simuladores de gestión hasta historias narrativas, pasando por terror psicológico y ciencia ficción. Según el anuncio oficial de Epic Games, el objetivo es que más personas prueben propuestas que quizás no comprarían de entrada.

Entre los destacados aparece un simulador de gestión de colonia en un planeta hostil, un título de narrativa ramificada con decisiones morales y un survival horror ambientado en un entorno claustrofóbico. También hay una propuesta de ciencia ficción que mezcla exploración espacial con elementos de construcción.

Para reclamarlos solo hay que tener una cuenta de Epic Games (gratuita) e ingresar a la tienda desde la aplicación de escritorio o el sitio web. El proceso es simple: buscas el juego, hacés clic en “Obtener” y confirmás. Si no lo reclamás antes de que termine la semana, el precio vuelve a ser el normal.

Esta mecánica de regalos semanales lleva años activa y se convirtió en uno de los principales atractivos de la plataforma frente a Steam. En Argentina y el resto de Latinoamérica, donde el precio de los juegos en dólares suele ser una barrera importante, estas promociones permiten armar una biblioteca decente sin gastar.

Un desarrollador freelance de Córdoba o un estudiante de Buenos Aires que arma su PC gamer con piezas compradas de a poco puede aprovechar estas ofertas para probar mecánicas nuevas sin riesgo económico. Lo mismo aplica para una pyme que organiza noches de gaming online con su equipo: sumar títulos gratis reduce la inversión en entretenimiento.

La oferta actual combina clásicos modernos con propuestas más recientes. Algunos ya tienen buenas valoraciones de la comunidad y mods activos que extienden su vida útil. Epic no reveló cifras exactas de descargas, pero en promociones anteriores varios títulos superaron el millón de reclamos en las primeras 48 horas.

Vale recordar que estos juegos se ejecutan en Windows y requieren conexión a internet la primera vez que se activan. Después, la mayoría permite modo offline. Si tenés dudas sobre compatibilidad con tu hardware, la tienda muestra los requisitos mínimos y recomendados de cada uno.

En un mercado donde los precios de los juegos AAA rondan los 15.000 a 25.000 pesos según el dólar blue, estas iniciativas ayudan a acortar la brecha de acceso al entretenimiento digital en la región.

¿Qué significa esto para Argentina y Latinoamérica? Para muchos jugadores locales representa la diferencia entre probar un género nuevo o no. En países con economías volátiles, acumular juegos gratis se vuelve una estrategia real para disfrutar del catálogo de PC sin depender exclusivamente de descuentos de fin de temporada.