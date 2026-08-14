Instagram cambió su logo y desató memes con Shrek que hasta ChatGPT replicó

La red social actualizó su ícono con un degradé más sutil y los usuarios de Threads lo compararon con el ogro verde de la película. La ola de bromas llegó tan lejos que hasta el chatbot de OpenAI se sumó a la chanza.

Instagram modificó su logo este viernes 14 de agosto de 2026 y, en menos de 24 horas, la internet hispana y global se llenó de memes que comparan el nuevo ícono con el personaje de Shrek. El cambio es sutil: el degradé pasó de tonos más saturados a uno más suave y minimalista, pero alcanzó para que los usuarios de Threads –la red competidora de Meta– armaran hilos enteros con fotomontajes del ogro verde.

Todo empezó con publicaciones que decían “Instagram después de la dieta” o “Shrek después de que Fiona lo pone a hacer ejercicio”. Las imágenes combinaban el nuevo logo con escenas de la película de DreamWorks. El humor se viralizó tan rápido que miles de cuentas replicaron el formato, incluyendo perfiles de diseñadores gráficos que analizaban el cambio desde el punto de vista técnico.

Lo curioso es que la broma trascendió a la propia IA. Usuarios le pidieron a ChatGPT que generara imágenes o textos en el mismo estilo, y el modelo de OpenAI respondió con chistes que seguían la misma línea. “Parece que hasta las inteligencias artificiales se ríen del nuevo look”, escribió un thread que ya acumula decenas de miles de interacciones.

Desde Meta no emitieron comunicados oficiales sobre el motivo del rediseño, pero fuentes cercanas a la compañía indicaron que se trata de una actualización menor para mejorar la visibilidad en pantallas de alta resolución y en modo oscuro. El cambio no afecta la interfaz de la app ni las funciones, solo el ícono que aparece en el home screen de los celulares.

En Argentina y el resto de Latinoamérica el fenómeno se replicó con el mismo entusiasmo. Creadores de contenido de Córdoba, Ciudad de México y São Paulo sumaron sus versiones locales: uno comparó el degradé con el color del mate cuando “se le fue la mano con la yerba”, otro lo relacionó con el uniforme de la selección argentina de los 90. El humor regional siempre encuentra la vuelta.

Este tipo de reacciones masivas muestran cómo las comunidades en Threads y X transforman cualquier actualización de producto en materia prima para el meme. Instagram, que históricamente ha sido de las plataformas más cuidadosas con su identidad visual, ahora se suma a la lista de apps que reciben “el tratamiento Shrek”.

Para los que usan Instagram de forma profesional –freelancers, pymes o community managers– el cambio no implica ninguna modificación práctica. Solo tendrán que acostumbrarse al nuevo ícono en sus escritorios y carpetas. Para el resto, al menos por unos días, seguirá siendo motivo de risa cada vez que abran la aplicación.

El episodio recuerda que, más allá de algoritmos y métricas, las redes siguen siendo un espacio donde el humor colectivo tiene la última palabra. Y en 2026, parece que Shrek sigue siendo el rey indiscutido de los memes.