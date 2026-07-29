OTXO y Sol Cesto: los dos juegos gratis de Epic Games esta semana

Epic Games Store regala dos títulos independientes con mecánicas de acción y estrategia. Una oportunidad para probarlos sin costo en PC.

Epic Games Store sigue con su tradición semanal de regalar juegos para PC. Esta semana, los usuarios pueden reclamar dos títulos independientes: OTXO y Sol Cesto, disponibles de forma gratuita desde este miércoles 29 de julio de 2026 hasta el próximo jueves.

OTXO es un roguelite de acción rápida con estética retro que mezcla tiroteos intensos y mecánicas de sigilo. Los jugadores controlan a un agente que despierta en un hotel lleno de enemigos y debe abrirse paso usando armas, habilidades especiales y decisiones rápidas. Su jugabilidad recuerda a los clásicos de disparos en vista isométrica, pero con toques modernos de roguelike.

Por su parte, Sol Cesto propone una experiencia más táctica. Se trata de un juego de estrategia por turnos ambientado en un entorno de ciencia ficción donde el jugador debe resolver puzles y combates planificando cada movimiento. Su enfoque en la táctica lo hace atractivo para quienes prefieren pensar antes de actuar.

Ambos títulos son desarrollos independientes y llegan a la tienda de Epic sin costo durante siete días. Para conseguirlos solo hay que tener una cuenta en Epic Games Store y reclamarlos desde la biblioteca antes de que expire la oferta. Una vez agregados, quedan de forma permanente en la cuenta del usuario.

Esta iniciativa de Epic, que ya lleva varios años, busca acercar juegos variados a su comunidad. En un mercado donde los precios de los lanzamientos AAA suelen superar los 60 dólares (o su equivalente en pesos al blue), estas promociones semanales representan una forma accesible de probar novedades o descubrir gemas indie.

En Argentina y el resto de Latinoamérica, donde el acceso a juegos nuevos puede verse limitado por el tipo de cambio y las restricciones, estas ofertas gratuitas son especialmente valoradas. Un desarrollador freelance de Córdoba o un estudiante de Rosario pueden ampliar su biblioteca sin impacto en el bolsillo, algo clave en un contexto de inflación y dólar volátil.

Si todavía no tenés la Epic Games Store instalada, podés descargarla desde su sitio oficial. Una vez dentro, buscá la sección de juegos gratis de la semana y agregá OTXO y Sol Cesto a tu cuenta antes de que termine el plazo.

La movida refuerza el rol de las tiendas digitales como espacios de descubrimiento. Aunque no todo lo gratis termina siendo un hit, estos dos independientes ofrecen propuestas frescas que vale la pena probar, especialmente si te interesa la acción rápida o la estrategia por turnos.