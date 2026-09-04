Cómo elegir una notebook según el uso que le vayas a dar

Guía práctica para elegir la notebook adecuada sin pagar de más ni quedar corto, adaptada a presupuestos y necesidades reales de estudiantes, freelancers y pymes en Argentina.

Elegir una notebook puede sentirse como entrar a un supermercado lleno de etiquetas que prometen todo y nada al mismo tiempo. Entre procesadores con números que parecen códigos secretos, pantallas con Hz que no sabemos bien qué miden y precios que varían según el dólar blue, la decisión suele terminar en arrepentimiento o en un agujero en el bolsillo.

En lugar de seguir el hype del último modelo que vio tu amigo en TikTok, la clave está en empezar por el final: para qué la vas a usar realmente. No es lo mismo necesitarla para tomar apuntes en la facultad que para editar videos 4K o correr simulaciones de datos para una pyme. Esta guía busca ayudarte a pensar en términos concretos, con ejemplos adaptados al día a día en Argentina.

Empezá por definir tu perfil de uso

Pensá en tu rutina semanal. Si sos estudiante de alguna carrera en la UBA o la UNC y la notebook va a servir principalmente para tomar apuntes, navegar, abrir PDFs y tener abiertas unas cuantas pestañas de Chrome, no necesitás un equipo con GPU dedicada ni 32 GB de RAM. Un procesador eficiente, buena autonomía de batería y un peso que no te rompa la mochila son más importantes.

En cambio, si sos diseñador gráfico freelance en Córdoba o Buenos Aires y trabajás con Photoshop, Illustrator o Figma a diario, vas a priorizar una pantalla con buena calibración de color, al menos 16 GB de memoria RAM y un disco SSD rápido. Acá la tarjeta gráfica integrada suele alcanzar, salvo que hagas renderizado 3D o motion graphics pesados.

Para un desarrollador que programa en lenguajes como Python, Java o que corre contenedores Docker, el foco está en cantidad de núcleos del procesador, capacidad de RAM (mínimo 16 GB) y buena disipación de calor. Nada peor que la máquina se ponga lenta cuando tenés cinco terminales abiertas y un entorno de desarrollo completo.

Presupuesto real en el mercado local

En 2026, una notebook básica pero usable para tareas de oficina y estudio puede conseguirse desde $650.000 en cadenas como Fravega o Mercado Libre, siempre que busques ofertas de marcas como Lenovo, HP o Acer con procesadores Ryzen 5 o Intel Core i5 de generación reciente. Si tu presupuesto llega a $1.200.000, ya podés acceder a configuraciones con 16 GB de RAM y pantallas de mejor calidad, ideales para quienes trabajan de forma remota.

Los freelancers que necesitan más potencia para edición o desarrollo suelen mirar el rango de $1.800.000 a $2.800.000, donde aparecen opciones de Dell, ASUS o Lenovo con mejores teclados, baterías que duran toda la jornada y puertos actualizados. Pasar esa barrera solo tiene sentido si realmente vas a usar las características extras: una RTX 4060 para quien hace algo de diseño 3D o gaming ligero, por ejemplo.

Aspectos que casi nadie mira y terminan siendo clave

La batería es uno de los puntos más ignorados hasta que la notebook se apaga a media tarde. Buscá modelos que ofrezcan al menos 8 horas de uso real en navegación web y documentos. En trenes del Sarmiento o colectivos de Buenos Aires, esa diferencia se nota.

El teclado también importa más de lo que parece. Si vas a escribir mucho (tesis, informes, código), probá el tacto antes de comprar. Algunos modelos económicos tienen teclas que se sienten esponjosas y cansan la muñeca rápido.

La calidad de la cámara y el micrófono ganó relevancia con las videollamadas diarias. Una cámara Full HD con reducción de ruido ayuda a que tus reuniones por Zoom o Meet se vean profesionales, especialmente si trabajás con clientes del exterior.

Preguntas que tenés que hacerte antes de pagar

¿Cuántas horas por día la vas a tener encendida?

¿La movés mucho o suele quedarse en un escritorio?

¿Necesitás conectar dos monitores externos al mismo tiempo?

¿Importa que sea liviana para llevarla en la mochila todos los días?

¿En qué software específico vas a trabajar la mayor parte del tiempo?

Responder estas preguntas con honestidad evita comprar de más o de menos. Un estudiante de abogacía no necesita la misma máquina que un arquitecto que modela en Revit.

Dónde comprar y qué mirar en las tiendas

En Argentina, comparar precios entre Mercado Libre, Garbarino y las tiendas oficiales de las marcas sigue siendo la mejor estrategia. Fijate siempre en la garantía local: preferí equipos que traigan servicio técnico en tu ciudad. Un equipo importado “barato” puede terminar siendo caro si se rompe y no hay repuestos.

Revisá también las actualizaciones de BIOS y drivers que ofrece el fabricante. Marcas que entregan soporte por más de tres años facilitan la vida cuando Windows o el navegador piden actualizaciones que rompen algo.

El ángulo de la durabilidad y la reparabilidad

Cada vez más gente se pregunta cuánto tiempo va a durar la notebook antes de volverse lenta o imposible de reparar. Optar por modelos que permitan ampliar la RAM o cambiar el SSD después de un par de años alarga la vida útil y reduce residuos electrónicos. En un contexto de inflación y dólar alto, estirar la vida de un equipo tres o cuatro años es una decisión económica inteligente.

Evitá los equipos ultradelgados que soldan todo a la placa: cuando la memoria RAM se llena, no hay forma de mejorarla. Para un uso intensivo de varios años, mejor una notebook tradicional con bahías de expansión.

En resumen, la mejor notebook no es la más cara ni la que tiene más luces RGB. Es aquella que responde exactamente a lo que necesitás hacer, sin obligarte a adaptarte a sus limitaciones ni a pagar por funciones que nunca vas a usar. Pensar en tu contexto real –sea una pyme del interior, un estudiante de alguna universidad nacional o un profesional independiente– es el primer paso para no equivocarte.