Cómo activar el menú oculto de Android Auto en 10 toques y qué podés encontrar

El menú de desarrollador de Android Auto permite ajustar opciones avanzadas, diagnosticar problemas de conexión o probar funciones experimentales. Te explicamos paso a paso cómo acceder y qué opciones reales ofrece.

El menú oculto de Android Auto existe desde hace años, pero la mayoría de conductores en Argentina y la región nunca lo vio. No es un secreto oscuro ni requiere rootear el teléfono: solo diez toques en la pantalla del auto o en la app del celular.

Según la nota original de Wwwhatsnew.com publicada el 28 de julio de 2026, el acceso está pensado para desarrolladores y usuarios avanzados que quieren diagnosticar problemas de conexión, cambiar unidades de medida o habilitar funciones que todavía no están disponibles para todos.

Cómo entrar en exactamente 10 toques

Conectá tu teléfono al Android Auto (ya sea por cable o de forma inalámbrica). En la pantalla del sistema del auto, andá a la sección de Configuración. Buscá y tocá “Acerca de” o “Información del vehículo”. Encontrá la opción “Versión” o el número de build de Android Auto. Tocá repetidamente (unas 7 veces) sobre el número de versión hasta que aparezca el mensaje de que activaste el modo desarrollador. Volvé atrás hasta el menú principal de configuración. Ahora vas a ver una nueva opción llamada “Opciones de desarrollador” o “Developer options”. Ingresá ahí y explorá las categorías disponibles.

El proceso es similar al que usamos para activar las opciones de desarrollador en cualquier teléfono Android, solo que aplicado al sistema del auto.

Qué hay dentro del menú

Una vez adentro, las opciones más útiles para un usuario común son:

Ajustes de unidades (kilómetros o millas, Celsius o Fahrenheit).

Diagnóstico de conexión USB y Bluetooth, que ayuda a entender por qué a veces se desconecta el teléfono.

Opciones para cambiar la interfaz, como el tamaño de los íconos o la densidad de píxeles en pantallas de diferentes marcas.

Configuraciones experimentales de voz y navegación que todavía no salieron de forma oficial.

Herramientas para ver logs de errores en tiempo real.

Importante: la mayoría de estas opciones no cambian la experiencia de uso diario. Algunas requieren reiniciar la conexión y otras pueden hacer que la interfaz se vea rara si las modificás sin saber.

Cuidado con lo que tocás

Google no esconde este menú por capricho. Varias opciones pueden interferir con la estabilidad del sistema o incluso con la seguridad al volante. Si no sabés exactamente qué hace cada toggle, lo más sensato es dejarlo como está. El menú está pensado para quien quiere experimentar, no para quien solo usa Waze o Spotify mientras maneja.

El ángulo regional

En Argentina y buena parte de Latinoamérica, donde muchos autos usan Android Auto a través de adaptadores baratos o head units de marcas chinas, este menú puede servir para diagnosticar problemas de compatibilidad que son frecuentes en nuestra región. Un desarrollador freelance en Córdoba que arma soluciones para delivery o un propietario de una pyme de Rosario que equipa su flota de vehículos puede encontrar acá pistas sobre por qué la conexión falla con determinados teléfonos económicos. Sin embargo, no esperes que active funciones que tu hardware no soporta ni que resuelva problemas de software de fondo.

Si querés probarlo, hacelo con el auto detenido y tomá nota de los valores originales antes de cambiar nada. Una vez que salgas del menú de desarrollador, las opciones avanzadas vuelven a ocultarse automáticamente.

Fuente principal: artículo publicado por Natalia Polo en Wwwhatsnew.com el 28 de julio de 2026.