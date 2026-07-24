Light Flip: el plegable de 299 dólares que rechaza la IA y las redes sociales

La startup Light lanzó un teléfono plegable sin pantalla táctil, sin apps de redes, sin IA ni navegador. Su propuesta es volver al teclado T9 y a un uso más intencional del celular por 299 dólares.

La tendencia actual en el mundo de los smartphones va hacia pantallas cada vez más grandes, inteligencia artificial integrada y notificaciones constantes. Samsung, por ejemplo, acaba de presentar sus Galaxy Z Fold 8 con funciones de IA generativa que llegan con Android 17.

En sentido opuesto, una startup llamada Light presentó esta semana el Light Flip: un teléfono plegable que elimina casi todo lo que hoy damos por sentado en un móvil. No tiene pantalla táctil, no incluye apps de redes sociales, no trae IA, no tiene navegador web y tampoco publicidad. Su precio anunciado es de 299 dólares.

El dispositivo apuesta por un regreso a formas más simples de comunicación. Su interfaz principal se basa en un teclado físico tipo T9, el mismo que usábamos en los viejos Nokia de principios de los 2000. Según la empresa, la idea es fomentar un uso más consciente del teléfono y reducir la dependencia de las redes sociales y el scroll infinito.

Light Flip permite llamadas, mensajes de texto y algunas funciones básicas, pero bloquea deliberadamente las distracciones que suelen venir con los smartphones modernos. No hay tienda de aplicaciones, no hay feed de Instagram o TikTok, y el diseño busca que el usuario decida cuándo y para qué usar el dispositivo.

El anuncio generó reacciones encontradas. Mientras algunos ven en él una alternativa refrescante para quienes buscan desconectarse, otros se preguntan si realmente hay mercado suficiente para un teléfono tan limitado en 2025. El precio de 299 dólares lo pone en un rango accesible comparado con los plegables premium de Samsung o Google, que suelen superar los 1000 dólares.

Desde el punto de vista regional, en Argentina y buena parte de Latinoamérica el precio en pesos dependerá del dólar blue o la inflación, pero representa una fracción del costo de un gama alta local. Para un estudiante o un trabajador freelance que busca reducir distracciones durante el día, podría tener sentido como segundo dispositivo. Sin embargo, la ausencia de apps bancarias, WhatsApp o herramientas de productividad plantea barreras claras en un contexto donde muchos servicios públicos y privados ya migraron completamente al celular.

Light no es la primera en intentar este camino. Proyectos como el Light Phone (su antecesor no plegable) ya exploraron la idea de “dumbphones” premium para desconexión digital. El Flip lleva ese concepto al formato plegable, que suele asociarse precisamente con la innovación tecnológica más avanzada.

Queda por ver si el mercado responde. En un momento donde la IA generativa promete facilitar tareas diarias y las redes sociales siguen siendo la principal vía de contacto para muchos jóvenes, un dispositivo que las elimina por completo representa una apuesta contracultural interesante.

Para una pyme de Rosario o un desarrollador en Córdoba, el Light Flip no reemplazaría el teléfono principal, pero podría servir como herramienta para limitar el uso fuera del horario laboral. La pregunta que queda abierta es si esa desconexión voluntaria justifica cargar con dos dispositivos en el bolsillo.

(Fuente original: Wwwhatsnew.com)