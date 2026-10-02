Agujeros negros crecen en silencio junto a galaxias sin necesidad de fusiones violentas

Un estudio con más de 2.400 galaxias mostró que los agujeros negros se alimentan y crecen de forma efectiva incluso en sistemas sin bulbo central, lo que cuestiona la idea de que solo las fusiones galácticas impulsan su desarrollo.

Astrónomos que analizaron datos de más de 2.400 galaxias encontraron que los agujeros negros pueden crecer de manera silenciosa y constante, incluso sin las fusiones violentas que se creían necesarias.

El trabajo, publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, usó información del Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI). De las 2.435 galaxias que albergan agujeros negros activos, 546 no tienen bulbo central estelar o lo tienen muy pequeño. Estos sistemas "sin bulbo" muestran que los agujeros negros se alimentan con la misma eficiencia que en galaxias con bulbo prominente.

Tradicionalmente se pensaba que las fusiones entre galaxias eran el principal motor para el crecimiento de estos objetos. Al juntarse dos galaxias, el material fluye hacia el centro y alimenta al agujero negro. Sin embargo, los nuevos datos indican que existen otros mecanismos que permiten este crecimiento pausado y continuo.

El hallazgo sorprende porque sugiere que el proceso de formación y alimentación de agujeros negros supermasivos es más versátil de lo que se imaginaba. No depende exclusivamente de choques cósmicos espectaculares.

Aunque el estudio se centra en observaciones lejanas, tiene implicancias para entender cómo evolucionaron las estructuras en el universo temprano. En América Latina, donde varios países participan en proyectos astronómicos internacionales como DESI a través de observatorios en Chile, este tipo de descubrimientos refuerza la relevancia regional en la ciencia de frontera.

Para un estudiante de física o un investigador en Argentina, el resultado abre preguntas sobre qué flujos de gas o inestabilidades internas permiten que un agujero negro crezca sin necesidad de un bulbo o una fusión. La próxima generación de telescopios, como los que se están instalando en el desierto de Atacama, podría ayudar a medir con mayor precisión esos flujos.

El equipo responsable del paper no descarta que existan otros procesos, como la inestabilidad de barras espirales o la acumulación gradual de gas frío. Lo concreto es que el modelo clásico de crecimiento exclusivamente por fusiones necesita revisarse.

Este avance recuerda que, en astronomía como en tecnología, muchas veces los procesos más importantes ocurren de forma silenciosa y no solo en los momentos de mayor ruido mediático. Para la comunidad científica latinoamericana, que suele trabajar con recursos más ajustados, este tipo de hallazgos basados en grandes relevamientos de datos representa una oportunidad de participar en descubrimientos sin depender exclusivamente de instrumentos de altísimo costo.