Roman Rises: cinco datos clave sobre el nuevo telescopio espacial de la NASA

El Nancy Grace Roman Space Telescope ya está en marcha, meses antes de lo previsto. Este observatorio buscará desentrañar la materia oscura, la energía oscura y planetas similares a la Tierra.

El Nancy Grace Roman Space Telescope, el nuevo observatorio insignia de la NASA, ya inició su camino hacia el lanzamiento con varios meses de anticipación. Según informó Universe Today el 30 de agosto de 2026, el proyecto avanza a buen ritmo y promete abrir una nueva ventana al cosmos.

Este telescopio, nombrado en honor a la astrónoma Nancy Grace Roman —considerada la “madre del Hubble”—, está diseñado para estudiar dos de los grandes misterios del universo: la materia oscura y la energía oscura. Además, buscará exoplanetas parecidos al nuestro y mapeará miles de millones de galaxias.

Uno de los puntos más destacados es su capacidad para realizar un amplio relevamiento del cielo. A diferencia de telescopios que miran un punto específico, Roman observará grandes áreas con alta resolución, algo que permitirá detectar cambios sutiles en la luz de galaxias lejanas causados por la gravedad de la materia oscura.

El instrumento también usará un método llamado microlente gravitacional para encontrar planetas que orbitan estrellas lejanas. Este enfoque es especialmente útil para detectar mundos similares a la Tierra que otros telescopios podrían pasar por alto.

El avance del proyecto llega en un momento clave para la astronomía espacial. Mientras el telescopio James Webb sigue enviando datos revolucionarios, Roman complementará su trabajo con un enfoque más amplio y estadístico.

Para Argentina y América Latina, este tipo de misiones tienen un impacto indirecto pero concreto. Universidades como la UBA, la UNC y el Instituto de Astronomía de La Plata participan en redes internacionales de análisis de datos astronómicos. Estudiantes y científicos regionales podrán acceder a los datos públicos de Roman para investigaciones locales, algo cada vez más importante en un campo donde los recursos para telescopios propios son limitados.

El telescopio también alimenta el interés de las nuevas generaciones por la ciencia. En un contexto donde la brecha digital y educativa sigue siendo un desafío, proyectos abiertos como este pueden motivar a jóvenes de Córdoba, Rosario o Santiago de Chile a formarse en programación, análisis de datos y física.

Desde el punto de vista tecnológico, Roman incorpora un detector de imagen avanzado que cubre un campo de visión 100 veces mayor que el de su antecesor, el Hubble, según los detalles técnicos publicados por la NASA. Esto lo convierte en una herramienta ideal para estudiar la expansión acelerada del universo y poner a prueba teorías sobre la energía oscura.

El hecho de que el proyecto esté meses adelantado respecto del cronograma original es una buena noticia en un rubro donde los retrasos y sobrecostos suelen ser la norma. Muestra que, con una gestión cuidadosa, es posible acelerar desarrollos complejos sin sacrificar calidad.

En resumen, el Roman no solo ampliará nuestro conocimiento del cosmos, sino que también generará datos que científicos de nuestra región podrán usar .