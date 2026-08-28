El telescopio Nancy Grace Roman de la NASA se lanzará este fin de semana

El nuevo observatorio espacial, que rinde homenaje a la astrónoma pionera Nancy Grace Roman, despegará a bordo de un cohete SpaceX. Promete revolucionar el estudio de exoplanetas y la energía oscura, con impacto en la comunidad científica latinoamericana.

El telescopio Nancy Grace Roman de la NASA está listo para despegar este fin de semana desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, a bordo de un cohete de SpaceX. Cuando entre en operaciones a principios de 2027, cambiará la forma en que observamos el universo, según informó Phys.org.

Nancy Grace Roman, a quien se honra con el nombre del instrumento, fue una de las primeras astrónomas en la NASA y jugó un rol clave en el desarrollo del Telescopio Espacial Hubble. Su visión impulsó la astronomía desde el espacio, un campo que antes dependía casi exclusivamente de observatorios terrestres limitados por la atmósfera.

Imaginá el Roman como una cámara superpotente que puede ver miles de millones de galaxias y cazar exoplanetas. Usará una técnica llamada microlente gravitacional para detectar planetas que orbitan estrellas lejanas, algo que desde la Tierra resulta mucho más complicado.

El telescopio también ayudará a mapear la energía oscura, ese componente misterioso que acelera la expansión del universo. Para los investigadores, es como tener un nuevo par de anteojos que revelan detalles que antes pasaban desapercibidos.

En América Latina, donde varios países participan en colaboraciones internacionales como el Observatorio Europeo Austral o proyectos con la NASA, este lanzamiento representa una oportunidad. Universidades en Argentina, Brasil o México podrán acceder a datos públicos del Roman para tesis, investigaciones o incluso para inspirar a estudiantes de carreras STEM.

El instrumento cuenta con un espejo principal de 2,4 metros, similar al del Hubble, pero con tecnología mucho más avanzada en sensores y campo de visión amplio. No reemplaza al James Webb, sino que complementa sus capacidades: mientras Webb se especializa en infrarrojo cercano, el Roman será fuerte en luz visible y cercano infrarrojo.

Desde el punto de vista regional, el acceso a estos datos puede ser clave para pymes de tecnología espacial incipientes o para centros de investigación que buscan financiamiento internacional. Aunque el costo del proyecto es millonario y financiado principalmente por Estados Unidos, los beneficios científicos se comparten globalmente.

La astrónoma Nancy Grace Roman falleció en 2018, pero su legado sigue vivo. Ella defendió la idea de telescopios en el espacio cuando pocos creían en eso. Hoy, su nombre orbita como recordatorio de que una sola persona con visión puede cambiar el rumbo de toda una disciplina.

Para la comunidad científica argentina y latinoamericana, el Roman abre puertas a colaboraciones en análisis de datos masivos. Grupos locales ya trabajan con información de misiones anteriores; sumarse a esta será el siguiente paso lógico.

Fuente: Phys.org (publicado el 28 de agosto de 2026).