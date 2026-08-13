YouTube duplica requisitos para monetizar: qué cambia para creadores argentinos

Desde el 1 de febrero de 2027, los nuevos canales necesitarán el doble de horas de visionado público para entrar al Programa de Socios de YouTube. Analizamos el impacto en freelancers y creadores de la región.

YouTube anunció un ajuste en los requisitos de su Programa de Socios (YPP) que afecta directamente a quienes recién empiezan. A partir del 1 de febrero de 2027, los nuevos creadores necesitarán 4.000 horas de visionado público en los últimos 12 meses y 1.000 suscriptores, el doble de las 2.000 horas que se pedían hasta ahora.

La fuente original es el anuncio oficial de YouTube, reportado por Wwwhatsnew.com el 13 de agosto de 2026. El cambio busca priorizar canales con mayor engagement real antes de activar la monetización por anuncios, membresías y Super Thanks.

Para un creador freelance en Córdoba o un estudiante que sube tutoriales desde su habitación en Buenos Aires, esto significa más tiempo y esfuerzo antes de ver los primeros pesos en la cuenta. Las 4.000 horas equivalen, en términos prácticos, a unas 333 horas por mes durante un año: como ver completos más de 800 videos de 25 minutos cada uno.

El umbral de suscriptores se mantiene en 1.000, pero el salto en horas de visionado puede complicar el camino para nichos pequeños o audiencias regionales. En Argentina, donde la brecha digital y el costo de producción (equipos, internet estable, edición) ya son barreras, este ajuste podría retrasar la profesionalización de muchos.

YouTube argumenta que el cambio ayuda a mejorar la calidad del contenido que se monetiza y reduce el spam. Sin embargo, críticos señalan que favorece a quienes ya tienen visibilidad orgánica o presupuesto para promoción paga.

Para quienes ya están dentro del YPP, los requisitos no cambian. Solo aplica a los nuevos solicitantes a partir de febrero de 2027. Además, seguirán existiendo otras vías de ingresos como el fan funding, que no siempre requieren cumplir estos umbrales.

En Latinoamérica, donde miles de creadores dependen de YouTube como principal fuente de ingresos, este movimiento se suma a una tendencia global de plataformas que endurecen las reglas para controlar costos y calidad. Un desarrollador freelance que usa la plataforma para mostrar sus proyectos ahora deberá pensar estrategias más largas: colaboraciones, series temáticas o cross-promotion con TikTok e Instagram.

El anuncio llega en un año donde la IA generativa también está cambiando la creación de contenido, con herramientas que facilitan la producción pero no garantizan audiencia real.

Qué significa esto para Argentina y la región Para una pyme que contrata influencers o un estudiante que sueña con vivir de su canal de tecnología, el mensaje es claro: la monetización temprana se aleja. Será clave enfocarse en construir comunidad genuina y diversificar ingresos (cursos, patrocinios locales, trabajo remoto) antes de depender exclusivamente de los anuncios de YouTube. El futuro del trabajo creativo en la región exige más paciencia y estrategia que nunca.