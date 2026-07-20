Dave Eggers alerta: ChatGPT está silenciando a toda una generación

El escritor norteamericano critica cómo la IA generativa tienta a los jóvenes a dejar que una máquina escriba por ellos, lo que podría erosionar su voz creativa. Analizamos el impacto en estudiantes y creadores latinoamericanos.

El escritor estadounidense Dave Eggers, conocido por novelas como The Circle y autor de la reciente Contrapposto (2026), volvió a encender el debate sobre la inteligencia artificial en la creación literaria. En una entrevista con The Verge publicada el 18 de julio, Eggers afirmó que ChatGPT está “silenciando a toda una generación” al tentarla a que una máquina hable por ella.

Según sus palabras, el acceso fácil a herramientas como ChatGPT genera una tentación constante: en lugar de desarrollar su propia voz, los jóvenes delegan la escritura. Esto, dice, no solo reduce la práctica creativa sino que atrofia la capacidad de expresarse con autenticidad. “Es como si les estuviéramos quitando la oportunidad de descubrir quiénes son a través de sus palabras”, resumió.

Eggers no es el primero en criticar la IA generativa en el ámbito literario. Autores como Jonathan Franzen o Salman Rushdie han expresado preocupaciones similares. Pero su postura se destaca por ser directa y sin matices: no ve en estas herramientas un simple asistente, sino una amenaza real para el desarrollo humano.

Desde el punto de vista técnico, ChatGPT y modelos similares funcionan procesando enormes cantidades de texto para predecir la siguiente palabra más probable. Eso genera respuestas fluidas, pero también repetitivas y sin la huella personal que surge del esfuerzo individual. Eggers lo compara con usar un auto para correr una maratón: llegás al final, pero no entrenaste nada.

En Argentina y el resto de Latinoamérica, donde el acceso a la educación superior y a talleres de escritura creativa ya tiene barreras económicas y geográficas, esta tendencia podría agravar la brecha. Un estudiante de letras en la Universidad de Buenos Aires o un joven que escribe cuentos en un taller gratuito de Córdoba podría verse tentado a usar IA para “ganar tiempo”. Pero, ¿a qué costo?

Según datos del sitio original (The Verge, 18 de julio), Eggers vincula este fenómeno con una pérdida más amplia de habilidades cognitivas. En su nueva novela Contrapposto, explora precisamente cómo la tecnología moldea —y a veces deforma— las identidades.

Para los desarrolladores freelance y creadores de contenido que operan en plataformas regionales como Workana o en redes sociales, el uso de IA para redactar propuestas o guiones puede parecer una ventaja competitiva. Sin embargo, Eggers advierte que si todos suenan parecidos porque usan la misma máquina, la originalidad pierde valor de mercado.

¿Es esta una postura exagerada de un escritor de otra generación? Posiblemente. Pero obliga a hacerse preguntas concretas: ¿qué estamos dispuestos a ceder para ahorrar esfuerzo? En un contexto local donde el sector creativo ya enfrenta precariedad, inflación y competencia global, delegar la voz propia puede ser un lujo que termine saliendo caro.

La discusión trasciende la literatura. Afecta a periodistas principiantes, guionistas de series locales, copywriters y hasta estudiantes que entregan trabajos prácticos. Si la máquina habla por nosotros, ¿qué queda de nuestra experiencia, de nuestro acento rioplatense, de nuestras referencias culturales propias?

Eggers no propone prohibir la IA, pero sí invita a usarla con mucha más conciencia. Su mensaje llega en un momento en que herramientas como ChatGPT se integran cada vez más en aulas y redacciones de la región. Vale la pena escucharlo antes de que el silencio generacional se vuelva costumbre.