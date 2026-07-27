Bibliotecas de EE.UU. llenan salas con cursos para desactivar la IA en celulares

Un programa llamado «Avoiding AI» se volvió viral en bibliotecas públicas de Maine, Filadelfia y otras ciudades. Los talleres enseñan a usuarios comunes cómo limitar el rastreo y la inteligencia artificial en sus teléfonos.

Un taller que empezó como una idea de una bibliotecaria en Maine se convirtió en uno de los programas más pedidos en bibliotecas públicas de Estados Unidos. Se llama «Avoiding AI» y enseña a la gente común a desactivar o limitar la inteligencia artificial que viene integrada en sus celulares.

Hannah Cyrus, bibliotecaria digital de la Bangor Public Library, publicó a principios de 2026 un artículo en la revista Information Technology and Libraries titulado «Refusal as Instruction: Equipping Patrons to Resist AI, Data Brokers, Big Tech…». Lo que pensó que sería una nota académica terminó siendo la semilla de un movimiento práctico.

En las últimas semanas, las salas de bibliotecas en Maine, Filadelfia y docenas de ciudades más se llenaron con personas que querían aprender a “decirle que no” a la IA de sus dispositivos. Los talleres explican paso a paso cómo ajustar configuraciones de privacidad en Android e iOS, desactivar el procesamiento de datos en la nube, limitar el uso de asistentes de voz y reducir el rastreo de aplicaciones.

Según el reporte original publicado por Natalia Polo en Wwwhatsnew.com el 27 de julio de 2026, la demanda sorprendió a las propias bibliotecas. Muchos asistentes son adultos mayores, pero también hay profesionales, estudiantes y padres preocupados por lo que sus hijos comparten sin darse cuenta.

El enfoque no es tecnicista. Usan analogías simples: “es como cerrar las cortinas de tu casa en vez de dejar las ventanas abiertas todo el día”. Los instructores muestran dónde están las opciones reales en los menús de configuración, qué permisos se pueden revocar y cómo usar modos restringidos que ya vienen en los teléfonos.

Este interés masivo refleja una creciente incomodidad con la cantidad de datos que se procesan automáticamente. Aunque la IA facilita muchas tareas, cada vez más gente quiere tener control sobre cuándo y cómo se usa en su bolsillo.

Qué significa esto para Argentina y Latinoamérica

Acá todavía no vemos talleres similares en bibliotecas públicas de forma masiva, pero el tema es cada vez más relevante. Una pyme de Rosario que usa WhatsApp Business, un desarrollador freelance en Córdoba que depende de herramientas en la nube o un estudiante que busca trabajo con su celular Android se enfrenta a las mismas configuraciones de privacidad. Conocer estas opciones básicas puede ser una herramienta concreta de autonomía digital en un contexto donde la brecha de conocimiento sobre tecnología es grande. Mientras en EE.UU. las bibliotecas se convierten en centros de “desintoxicación” tecnológica, en nuestra región el desafío es llevar esa misma educación accesible a quienes más la necesitan.