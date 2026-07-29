Qué profesiones resisten y cuáles surgen en la era de la IA generativa

Más allá de las listas habituales, analizamos qué habilidades humanas seguirán siendo irreemplazables y qué nuevos roles están naciendo en Argentina y Latinoamérica por el avance de la automatización.

La automatización y la inteligencia artificial generativa están reconfigurando el mercado laboral más rápido de lo que muchos imaginan. Según el informe "Future of Jobs 2023" del World Economic Forum, casi la mitad de las tareas que realizamos hoy podrían automatizarse en los próximos cinco años. Pero en lugar de una lista de empleos que desaparecen, vale la pena preguntarse qué tipo de trabajo realmente resiste y qué nuevos roles están surgiendo, especialmente en el contexto argentino y latinoamericano.

Pensá en un desarrollador freelance de Córdoba que hasta hace poco cobraba por escribir código repetitivo. Hoy, herramientas como GitHub Copilot o Claude pueden generar gran parte de ese código en segundos. ¿Significa eso que los programadores van a desaparecer? No exactamente. Lo que cambia es el foco: el valor ya no está en escribir líneas, sino en diseñar arquitecturas complejas, entender el problema de negocio de una pyme de Rosario y validar que la solución generada por IA realmente resuelve lo que el cliente necesita.

Un estudio de McKinsey Global Institute del 2023 señala que las ocupaciones que más crecen combinan capacidades técnicas con habilidades humanas como empatía, creatividad y juicio ético. En Argentina, donde el sector de software y servicios creció un 8% anual según datos de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), esto se traduce en demanda por perfiles que puedan "orquestar" sistemas de IA en lugar de reemplazarlos.

Habilidades que la automatización no borra fácilmente

Imaginá a un terapeuta que atiende por videollamada desde su consultorio en Buenos Aires. Una IA puede sugerir diagnósticos o incluso mantener conversaciones básicas, pero la conexión emocional real, la lectura de microexpresiones y la responsabilidad ética siguen siendo profundamente humanas. Lo mismo ocurre con educadores que no solo transmiten conocimiento, sino que motivan, adaptan el contenido a realidades locales y detectan problemas emocionales que un algoritmo no ve.

Otra área que resiste es la que requiere toma de decisiones en contextos ambiguos y de alto riesgo. Pensá en un gestor de proyectos de energías renovables en el norte argentino: debe negociar con comunidades locales, interpretar regulaciones que cambian constantemente y tomar decisiones éticas sobre impacto ambiental. Una IA puede procesar datos, pero no puede sentarse a una mesa con un intendente y construir confianza.

Los nuevos roles que ya están apareciendo

Lejos de las predicciones apocalípticas, la automatización está creando empleos que hace cinco años ni existían. Uno de los más interesantes es el "prompt engineer", aunque el nombre ya está quedando viejo. En la práctica, se trata de especialistas que saben traducir necesidades humanas complejas en instrucciones precisas para modelos de lenguaje. En agencias de marketing digital de Montevideo o Santiago de Chile, estos perfiles ya cobran entre 800 y 1500 dólares mensuales según datos de plataformas regionales de empleo.

Otro rol emergente es el de "entrenador de IA" o data labeler de alto nivel. No se trata solo de etiquetar imágenes, sino de curar datasets con contexto cultural latinoamericano. Una IA entrenada solo con datos de Silicon Valley va a fallar miserablemente al entender slang rioplatense, referencias políticas locales o realidades de una pyme familiar en el interior. Empresas como Globant y Mercado Libre ya están contratando perfiles que combinan conocimiento técnico con comprensión profunda del contexto regional.

También está creciendo la figura del "auditor ético de algoritmos". Con la aprobación de leyes de protección de datos como la LGPD en Brasil y discusiones similares en Argentina, las organizaciones necesitan profesionales que revisen si los sistemas de recomendación, scoring crediticio o selección de personal están discriminando por origen, género o código postal. Según un paper de la OECD de 2024, este tipo de roles crecerá más del 30% en economías emergentes en los próximos años.

Qué significa esto para quien está estudiando o cambiando de carrera hoy

Si estás terminando el secundario en una escuela técnica de Tucumán o pensás en cambiar de rubro a los 35 años, el consejo más concreto es apuntar a la "hibridación". Combiná conocimiento técnico con una capacidad humana fuerte. Un contador que entiende de automatización de reportes con IA pero también puede asesorar estratégicamente a dueños de negocios va a valer mucho más que uno que solo carga datos.

Lo mismo aplica para oficios creativos. Un diseñador gráfico que domina Midjourney o Stable Diffusion no está perdiendo trabajo: está ganando velocidad. El valor ahora está en entender la identidad de marca de un cliente de Mendoza, proponer conceptos que conecten con la cultura local y usar la IA como herramienta y no como reemplazo.

En el mundo freelance, plataformas como Workana y Freelancer muestran un aumento sostenido en pedidos de "integración de IA" para pequeñas empresas. Un desarrollador que sepa conectar herramientas de automatización con sistemas legacy de una fábrica de calzado en el interior de la provincia de Buenos Aires está en una posición privilegiada.

La brecha que no podemos ignorar

Claro que no todo es optimismo. La automatización amplifica las desigualdades existentes. Según el Banco Mundial en su informe "Digital Progress and Trends Report 2024", solo el 35% de los hogares en América Latina tiene acceso a internet de calidad suficiente para capacitarse en estas nuevas herramientas. Un estudiante de una escuela rural de Salta enfrenta barreras muy distintas a uno de Palermo que ya juega con ChatGPT desde los 14 años.

Por eso, las políticas públicas y las iniciativas de formación técnica cobran especial relevancia. Programas como Argentina Programa 4.0 o las bootcamps de organizaciones como Digital House están intentando cerrar esa brecha, aunque todavía llegan a una fracción de la población que lo necesita.

El futuro del trabajo no se trata de profesiones que desaparecen de un día para el otro, sino de una transición donde el valor se mueve hacia lo que es genuinamente humano: la capacidad de contextualizar, de generar confianza, de tomar decisiones éticas y de crear significado en entornos complejos y cambiantes.

En Argentina y Latinoamérica, donde la creatividad, la resiliencia y la capacidad de improvisar ya son virtudes culturales, estamos mejor posicionados de lo que parece para surfear esta ola. La clave está en no dejarse llevar por el hype ni por el miedo, sino en entender qué cambia realmente para cada uno en su contexto concreto.