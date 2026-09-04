Ocultación lunar de Venus: el evento astronómico que se vio de día

El 17 de junio de 2026, observadores en Estados Unidos y Canadá presenciaron cómo la Luna pasó por delante de Venus en pleno día. Un fenómeno poco frecuente que la NASA capturó en imágenes.

El miércoles 17 de junio de 2026, miles de personas en Estados Unidos y partes de Canadá pudieron ver un evento astronómico poco común: la Luna pasó directamente frente a Venus en el cielo diurno.

Una ocultación lunar sucede cuando nuestro satélite natural se interpone entre la Tierra y otro cuerpo celeste, ocultándolo temporalmente de la vista. En este caso, la Luna se deslizó por delante del planeta Venus, que brillaba con suficiente intensidad como para ser visible incluso durante el día.

La NASA publicó imágenes del fenómeno, tomadas por observadores y telescopios que siguieron el evento. Según la agencia espacial estadounidense, se trató de una ocultación diurna, lo que la hace más difícil de observar sin equipo adecuado, pero también más sorprendente para quien logra verla.

El evento no fue visible desde Argentina ni la mayor parte de Latinoamérica. La geometría de la alineación Luna-Venus solo favoreció a latitudes del hemisferio norte, principalmente en Norteamérica.

Para un aficionado a la astronomía en Buenos Aires o un estudiante de Córdoba que sigue el cielo con binoculares, este tipo de fenómenos recuerda que el sistema solar sigue su coreografía constante. Aunque no pudimos verlo localmente, las imágenes de la NASA permiten apreciar el momento en que la Luna, con sus cráteres visibles, tapó el punto brillante de Venus.

Las ocultaciones son útiles para los astrónomos porque ayudan a medir con precisión el diámetro aparente de los planetas y a estudiar la atmósfera lunar. En este caso, el brillo de Venus hizo que la reaparición fuera especialmente notoria una vez que el planeta emergió del limbo lunar.

Desde PIA seguimos de cerca estos eventos porque, más allá del espectáculo, nos recuerdan lo accesible que puede ser la observación celeste con los recursos adecuados. En un país como Argentina, con cielos limpios en muchas regiones, cada alineación planetaria o eclipse es una oportunidad para que pymes de turismo astronómico, clubes de ciencia o simplemente familias con un telescopio barato conecten con la ciencia real. Aunque esta ocultación quedó reservada para el norte, el calendario astronómico de 2026 y 2027 traerá otras citas visibles desde Latinoamérica. Estar atentos a esos anuncios permite planificar con tiempo y evitar la frustración de buscar algo que no se ve desde nuestra latitud.