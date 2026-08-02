Computación cuántica explicada sin fórmulas: qué significa para un desarrollador argentino

Desglosamos cómo funcionan los qubits y la superposición usando analogías cotidianas, sin ecuaciones. Qué cambios reales puede traer a pymes y freelancers en Argentina en los próximos años.

Imaginá que tu notebook actual es como una linterna que ilumina un camino: solo puede estar prendida o apagada en cada momento. La computación cuántica, en cambio, es como una linterna que ilumina varios caminos al mismo tiempo hasta que la mirás. Eso es, básicamente, la superposición.

En lugar de bits que valen 0 o 1, los qubits pueden estar en una combinación de ambos estados. Cuando los entrelazamos, el cambio en uno afecta al otro aunque estén separados. Suena a ciencia ficción, pero es lo que demostró el equipo de Google en 2019 cuando su procesador Sycamore completó una tarea en 200 segundos que a la supercomputadora más rápida le hubiera llevado 10.000 años (fuente: Nature, 2019).

Para un desarrollador freelance en Córdoba que hoy usa Python y AWS, esto no significa que mañana vaya a correr código cuántico en su MacBook. Hoy los sistemas cuánticos reales necesitan temperaturas cercanas al cero absoluto y cuestan millones de dólares. IBM, por ejemplo, ofrece acceso por nube a sus procesadores a través de IBM Quantum Experience, pero los tiempos de ejecución son limitados y los resultados todavía tienen ruido.

Pensá en un problema clásico: optimizar la ruta de reparto para una flota de camiones en el conurbano bonaerense. Un computador clásico prueba las combinaciones una por una. Un computador cuántico, usando el algoritmo de Grover, puede buscar la mejor opción mucho más rápido. Una pyme de logística en Rosario podría, en teoría, ahorrar combustible y tiempo. Pero estamos hablando de un horizonte de 5 a 10 años, según estimaciones de McKinsey en su informe Quantum Technology Monitor de 2024.

Otro caso concreto: simulación de moléculas. Laboratorios farmacéuticos argentinos como el Grupo Insud o el CONICET podrían usar computadoras cuánticas para probar nuevos compuestos sin fabricarlos físicamente. Eso acelera el desarrollo de medicamentos locales. Hoy ya hay experimentos en universidades como la UNSAM y la UBA que usan simuladores cuánticos clásicos para preparar el terreno.

La brecha digital se agranda si no miramos esto con atención. Un estudiante de sistemas en una universidad pública del interior tiene acceso gratuito a herramientas como Qiskit (de IBM) o Cirq (de Google). Aprender los conceptos básicos hoy es como haber aprendido HTML en 1995: no te hace millonario de inmediato, pero te da ventaja cuando la tecnología madure.

En Latinoamérica, Brasil y México ya tienen iniciativas nacionales de computación cuántica. Argentina cuenta con el Centro de Investigación y Desarrollo en Computación Cuántica del INTI y convenios con IBM. El desafío es formar talento antes de que las empresas multinacionales se lleven a los pocos especialistas que tenemos.

¿Qué podés hacer como desarrollador o emprendedor? Empezá por los tutoriales gratuitos de Qiskit. No necesitás física avanzada: basta con saber programación lineal y un poco de probabilidad. Pensá en ello como aprender un nuevo framework, solo que este framework opera con reglas distintas.

El riesgo del hype es real. Muchas startups prometen “soluciones cuánticas” que en realidad corren en simuladores clásicos. Desconfiá de quien te diga que en 2026 vas a resolver en tu celular problemas que hoy requieren supercomputadoras. El consenso de la comunidad científica (ver papers en arXiv de los últimos dos años) es que la “ventaja cuántica” útil para negocios llegará gradualmente, primero en nichos muy específicos.

Para una pyme de software en Mendoza que hace algoritmos de recomendación, el impacto más cercano vendrá por servicios en la nube: cuando Amazon, Google o Azure ofrezcan “quantum as a service” accesible en pesos argentinos y con documentación en español. Ese día, quien ya haya jugado con qubits en su notebook va a poder integrarlos más rápido.

La computación cuántica no reemplaza a la clásica. Es un complemento, como las GPUs no reemplazaron a las CPUs. Tu código de siempre seguirá siendo necesario; simplemente habrá un nuevo tipo de procesador para tareas donde la exponencialidad clásica duele.

En resumen, para Argentina y Latinoamérica la computación cuántica es una oportunidad de salto si invertimos en educación y alianzas internacionales. De lo contrario, será otra tecnología que importamos ya madura y con dependencia externa. El momento de empezar a entenderla es ahora, aunque los primeros casos de uso reales para una pyme de Rosario todavía estén a unos años de distancia.